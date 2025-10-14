Casal sobrevive após caminhonete cair em ribanceira em Venda Nova

Na manhã desta terça-feira (15), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante foi acionada para atender a um acidente na rodovia ES 166, que liga o município a Castelo. Uma caminhonete Hilux, adaptada com carroceria de madeira, saiu da pista e despencou por uma ribanceira de aproximadamente 50 metros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Segundo os bombeiros, o veículo era ocupado pelo motorista e sua esposa. Apesar do impacto, os dois sofreram apenas ferimentos leves. A mulher chegou a ficar presa dentro do automóvel, mas os militares conseguiram abrir a porta sem necessidade de cortar a lataria.

Após o resgate, as vítimas receberam atendimento de equipes do Samu ainda no local. A Polícia Militar deu apoio à ocorrência, que foi encerrada sem maiores complicações. A retirada da caminhonete ficou sob responsabilidade do proprietário.