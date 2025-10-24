Churrascaria e clube são flagrados furtando energia em Itapemirim

Técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e equipes da Polícia Civil identificaram uma ligação clandestina em um estabelecimento que abrigava uma churrascaria e um clube na comunidade de Perobas, em Itapemirim. A ação foi realizada nesta quinta-feira (24) e resultou na interrupção imediata do fornecimento irregular.

De acordo com os técnicos da EDP, a inspeção constatou uma ligação direta bifásica na rede elétrica, que impedia o registro correto do consumo e a cobrança do serviço, configurando o crime de furto de energia. A irregularidade foi desfeita no local e os responsáveis foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

A operação contou com o suporte de policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica, que acompanharam os procedimentos técnicos e coletaram provas para o inquérito.

Em nota, a EDP ressaltou que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, sujeito a pena de um a quatro anos de prisão, além de multa. A empresa também informou que os envolvidos deverão arcar com os valores referentes à energia desviada e com os custos da operação.

A distribuidora reforçou ainda os perigos das ligações clandestinas, que podem causar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios. Somente no primeiro semestre deste ano, foram registradas 8.176 ocorrências desse tipo no Espírito Santo, número equivalente ao consumo mensal do município de Linhares, que possui mais de 180 mil habitantes.