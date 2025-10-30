Conilon: expansão dos frutos exige atenção ao controle da cochonilha

O período de expansão dos frutos marca uma das etapas mais importantes do ciclo do café. É nesse momento que o cafeeiro direciona energia para o desenvolvimento dos grãos, exigindo atenção especial do produtor.

Nessa fase, a planta aumenta a demanda por nutrientes, como nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes. A deficiência desses elementos, somada a períodos de déficit hídrico, aumenta a vulnerabilidade da planta a pragas como a cochonilha. Áreas afetadas podem resultar em perda de vigor, menor produtividade, queda na qualidade dos frutos e aumento nos custos de produção.

