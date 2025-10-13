Criança de 3 anos morre após ingerir remédio controlado em Castelo

Uma menina de 3 anos morreu na madrugada de domingo (12), após ser internada no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. A criança, moradora de Castelo, no Sul do Espírito Santo, havia passado mal depois de ingerir um vidro de medicamento controlado.

Segundo informações, a mãe percebeu que a filha apresentava sonolência e dificuldades para se equilibrar na manhã de sábado (11), mas acreditou se tratar de um efeito colateral de um remédio de uso contínuo.

Com o agravamento do estado de saúde da menina, o Samu foi acionado e a criança encaminhada para atendimento médico em Castelo. No entanto, devido à gravidade do caso, a criança foi transferida para a UTI do Hifa, em Cachoeiro, mas morreu durante a madrugada de domingo (12).

A Polícia Civil informou que o corpo da criança foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), onde passou por exames para identificar a causa da morte. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para que a família realizasse o velório e o sepultamento.