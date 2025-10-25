DNJ 2025 reúne juventude em grande celebração de fé em Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim prepara um grande encontro de fé e celebração para este domingo, 26 de outubro, com a realização do Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2025. Organizado pelo Setor Juventude, o evento deve reunir centenas de jovens de diversas paróquias da região para celebrar o Jubileu da Juventude, sob o tema “Juventude Esperança”.

De acordo com a coordenação diocesana, o DNJ deste ano propõe uma reflexão sobre o papel transformador da juventude na Igreja e na sociedade, inspirando os participantes a vivenciarem a fé com alegria e compromisso cristão.

A programação começa às 9h, com a acolhida e bênção dos jovens na Matriz São Filipe, seguida por uma caminhada até o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. Durante o trajeto, cânticos, orações e momentos de animação devem marcar o clima de entusiasmo que caracteriza o encontro.

No Parque de Exposições, o público será recebido em um espaço especialmente preparado com tendas temáticas, apresentações musicais e atividades de espiritualidade. Jovens representantes das paróquias conduzirão a reflexão central sobre o tema “Juventude e Jubileu da Esperança”. Três bandas da diocese — EAC IBC, TLC Jaciguá e Milícia Celeste — se apresentarão ao longo do dia, intercaladas com intervalos animados por um DJ.

À tarde, o evento reserva um momento de profunda espiritualidade com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguido pela celebração da Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, e concelebrada por padres de diferentes comunidades.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dom Luiz reforçou o convite aos jovens: “O DNJ está chegando! Será um dia para nos encontrarmos, trocarmos experiências e celebrarmos nossa presença viva na Igreja. Jovem, venha participar e festejar esse grande momento de fé e esperança!”, afirmou o bispo.

Além das atividades principais, o DNJ 2025 contará com o Concurso Juventude em Missão, que premiará o vídeo mais visualizado dentro dos critérios do edital. O vencedor ganhará uma viagem para o PHN 2026, na Canção Nova, com todas as despesas pagas — prêmio oferecido pela Silêncio de Maria Turismo.

Serviço – DNJ 2025

Data: Domingo, 26 de outubro de 2025

Concentração: 9h, na Matriz São Filipe – Rua do Cemitério, nº 2, bairro Aeroporto

Local do evento: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa – Av. Francisco Mardegan, 203, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim

Atrações: Bandas EAC IBC, TLC Jaciguá e Milícia Celeste, DJ, caminhada, momentos de oração, adoração e Santa Missa

Realização: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Pastoral da Juventude