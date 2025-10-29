Espetáculo “Nakba Capixaba” estreia com sessões gratuitas em cidade do ES
O espetáculo reúne bailarinos e bailarinas negros, moradores da periferia, que utilizam o corpo como instrumento para expressar o luto, a dor e a busca por significado diante da tragédia.
O público de São Mateus poderá assistir gratuitamente ao espetáculo de dança “Nakba Capixaba”, que estreia nesta sexta-feira (31), às 20h, no Ponto de Cultura Belas Artes Projetos Culturais, localizado no território Cacique, no Vale do Cricaré. Além da estreia, estão previstas outras duas sessões no sábado (1º) e no domingo (2), ambas às 19h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na quinta-feira (30), às 20h, haverá um ensaio aberto ao público. Todas as apresentações contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição, com ingressos gratuitos disponíveis pelo site Sympla.
Leia também: Espetáculo “Eremita” tem apresentações gratuitas no Espírito Santo
O espetáculo
O espetáculo integra o projeto Nakba Capixaba, realizado pelo Coletivo Regional de Iniciação Artística LTDA, por meio do Edital nº 10/2024 de Artes Cênicas da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo Nacional de Cultura (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.
A força da dança e da resistência
Dirigido por Camila Honório, o espetáculo reúne bailarinos e bailarinas negros, moradores da periferia, que utilizam o corpo como instrumento para expressar o luto, a dor e a busca por significado diante da tragédia. A narrativa mergulha nas experiências de perda, deslocamento e sobrevivência, refletindo a realidade de muitas comunidades.
O processo criativo foi desenvolvido de forma colaborativa, envolvendo artistas e técnicos em uma construção conjunta. Essa dinâmica proporciona aprendizado mútuo e fortalece o protagonismo de profissionais negros que produzem arte em espaços alternativos.
Ao abordar temas sociais e políticos contemporâneos, “Nakba Capixaba” se consolida como um espaço de resistência, reflexão e celebração, convidando o público a questionar: “Onde está o luto do mundo por aqueles que enfrentam a dor e a perda?”.
Sinopse
A obra retrata o luto interrompido e a potência da cultura periférica diante da violência e da invisibilidade. Em meio à letalidade policial e ao extermínio da juventude negra e indígena, a peça surge como um grito por reconhecimento e justiça.
Ficha técnica
- Dramaturgia: Alexandre Américo
- Preparador corporal: Marcelo Oliveira
- Intérpretes-criadores: Barbara Cristina da Silva Vicente, Emanuelly Azevedo de Almeida, Gabryelle de Souza Gomes, Carlos Eduardo Ornelas Lima, Marlon Reis
- Designer: Charles Rosa
- Cenografia: José Augusto dos Santos Boaventura de Souza
- Assistente de produção: João Victor Ruy Oliveira Eli Drumond
- Fotografia: Lucas Martins
- Cinegrafia: Gabriel Meira
- Visagismo: Carolina da Cruz Ribeiro
- Social Media: Arthur Gomes Dias
- Iluminação: Ian de Oliveira e Luiz Fernando Rosentino Matos
- Oficineiros: Alexandre Américo, Matheus Cardoso, Thiago Cohen, João Rafael Neto, Ian de Oliveira, Vitória Felício Dornelas, Marcelo Oliveira
- Intérprete de Libras: Patrícia Alves
- Audiodescrição: Vitória Felício Dornelas
- Direção: Camila Honório
A programação completa pode ser acompanhada pelo perfil oficial do projeto no Instagram @cria.es.
Serviço
Espetáculo: Nakba Capixaba – Ensaio Aberto
- Data: 30/10 (quinta-feira), às 20h
- Local: Ponto de Cultura Belas Artes Projetos Culturais – Avenida Cricaré, 1719, Cacique, São Mateus
- Entrada gratuita: Retirada de ingressos
Espetáculo: Nakba Capixaba – Estreia
- Data: 31/10 (sexta-feira), às 20h
- Local: Ponto de Cultura Belas Artes Projetos Culturais – Avenida Cricaré, 1719, Cacique, São Mateus
- Entrada gratuita: Retirada de ingressos
Sessão 1: 01/11 (sábado), às 19h
Retirada de ingressos
Sessão 2: 02/11 (domingo), às 19h
Retirada de ingressos
- O evento é gratuito e acessível, com interpretação em Libras e audiodescrição.