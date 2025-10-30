Espírito Santo recebe 7 mil toneladas de milho do programa da Conab

O Espírito Santo recebeu 7 mil toneladas de milho destinadas ao Programa de Vendas em Balcão, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), neste semestre. A iniciativa garante o acesso de agricultores familiares e pequenos criadores de animais a milho de qualidade, com preço mais acessível e condições de compra facilitadas.

O programa tem contribuído diretamente para reduzir os custos de produção e fortalecer a agricultura familiar em diversas regiões do estado.

