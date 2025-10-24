Feira Verde em Cachoeiro terá van da Aderes com serviços ao MEI

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) participará da Feira Verde, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), nesta sexta-feira (24), até as 18h, e no sábado (25), das 8h às 18h, em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante o evento, a Sala do Empreendedor realizará atendimentos itinerantes em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), por meio do projeto Aderes na Estrada. A van do programa estará no local oferecendo diversos serviços gratuitos voltados aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

Entre os serviços disponíveis estão formalização e baixa de MEI, emissão de boletos, declaração anual, nota fiscal eletrônica, inscrição municipal e estadual, além de orientações sobre regularização e funcionamento de empresas.

De acordo com a Semdec, o objetivo da ação é facilitar o acesso da população aos atendimentos da Sala do Empreendedor, principalmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até a sede do órgão.

O projeto Aderes na Estrada, que percorre diferentes municípios do Espírito Santo, leva atendimento móvel e gratuito a micro e pequenos empresários, incentivando a formalização e o fortalecimento dos negócios locais.

Com a iniciativa, a Semdec reforça o compromisso de estimular o desenvolvimento econômico de Cachoeiro, aproximando o poder público dos empreendedores e fomentando o crescimento sustentável do município.