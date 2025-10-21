Filho de Gugu Liberato terá quadro no Domingo Espetacular da Record

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), vai estrear na Record. O jovem foi anunciado pela emissora como o novo integrante do Domingo Espetacular, marcando o início de sua trajetória na televisão brasileira.

De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais da Record nessa segunda-feira, 20, João, de 23 anos, comandará um quadro inédito que combina elementos de reality e jornalismo.

“Ele vai mostrar de perto seus primeiros passos na televisão, uma jornada de aprendizado, descoberta e emoção. Em cada episódio, o público vai acompanhar o dia a dia de quem está aprendendo o ofício da comunicação, com carisma, curiosidade e muito talento”, diz o texto publicado pela emissora.

O perfil do programa na rede social também confirmou a informação e deu mais detalhes: “Ao longo dos episódios, o público vai descobrir, junto com João, o que existe por trás das câmeras – as pessoas, o esforço, a técnica e a paixão que constroem o espetáculo da TV.”

A novidade ainda não teve a data de estreia divulgada. Contudo, o anúncio acontece pouco tempo após o jovem decidir voltar a morar no Brasil. Em setembro, ele contou em entrevista ao próprio Domingo Espetacular que a mudança foi motivada pelo desejo de seguir os passos do pai. “Sinto dentro de mim uma vontade muito forte de concluir aquilo que meu pai deixou aberto”, afirmou na ocasião.

João também comentou as semelhanças que percebe com Gugu, tanto na voz quanto no comportamento. “Quando assisto a vídeos antigos do meu pai, com ele mais jovem, minha voz parece muito com a dele. Entendo por que as pessoas falam isso, e fico feliz”, disse.

Apesar das comparações inevitáveis, o novo apresentador destacou que quer construir sua própria história. “Eu não sou o meu pai, sou uma pessoa diferente, com minhas próprias características e valores. Me sinto orgulhoso de ter tido meu pai como mentor, mas está na hora de construir minha própria carreira”, completou.

Estadao Conteudo