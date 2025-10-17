Cidades

Filho de vereador de Cachoeiro morre aos seis anos

Emanuel enfrentava problemas de saúde há algum tempo e seu estado era considerado delicado.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Morreu nesta quinta-feira (16) Emanuel Martins Gomes, de seis anos, filho do vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Creone da Farmácia. Segundo informações da assessoria do parlamentar, o menino estava acamado e teve uma parada cardíaca.

Emanuel enfrentava problemas de saúde há algum tempo e seu estado era considerado delicado. Esta é a segunda perda precoce enfrentada pela família. Em 2022, o casal perdeu outro filho, com 7 anos de idade. Além de Emanuel, o vereador e a esposa têm uma filha de 12 anos.

O sepultamento de Emanuel será realizado nesta sexta-feira (17), às 16h, no Cemitério Park, em Cachoeiro de Itapemirim.

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

