Filho de vereador de Cachoeiro morre aos seis anos

Morreu nesta quinta-feira (16) Emanuel Martins Gomes, de seis anos, filho do vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Creone da Farmácia. Segundo informações da assessoria do parlamentar, o menino estava acamado e teve uma parada cardíaca.

Emanuel enfrentava problemas de saúde há algum tempo e seu estado era considerado delicado. Esta é a segunda perda precoce enfrentada pela família. Em 2022, o casal perdeu outro filho, com 7 anos de idade. Além de Emanuel, o vereador e a esposa têm uma filha de 12 anos.

O sepultamento de Emanuel será realizado nesta sexta-feira (17), às 16h, no Cemitério Park, em Cachoeiro de Itapemirim.