Foragido de Minas Gerais é preso pela Polícia Civil de Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí prendeu, nesta sexta-feira (31), um homem de 39 anos que estava foragido da Justiça de Espera Feliz, em Minas Gerais.

Segundo a corporação, os investigadores receberam informações de que o suspeito havia se mudado para Guaçuí após descumprir uma medida protetiva. Ele é acusado de invadir a residência da vítima, mesmo estando proibido de se aproximar dela.

O homem foi localizado na BR-482, próximo ao trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto. Durante a abordagem, não houve resistência à prisão. O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.