Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos

O intérprete da Portela Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu nessa terça-feira (30), aos 55 anos. Ele era uma das vozes mais conhecidas do carnaval no Rio de Janeiro e fazia parte da escola de samba desde 2006.

A informação foi confirmada pela Portela, sem detalhes sobre a causa da morte do intérprete. A escola decretou também o luto oficial de 3 dias.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1º, a partir das 9h, na Quadra da Portela, localizada em Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

“Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão”, declarou a Portela, em comunicado oficial.