Governo do ES leva ações de prevenção ao câncer para internas do sistema prisional

Durante o mês de outubro, a Secretaria da Justiça (Sejus) intensificou as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero nas unidades prisionais femininas do Espírito Santo. Isso porque, ao todo, estão sendo realizados mais de 1.100 exames preventivos e cerca de 280 mamografias, beneficiando todas as mulheres custodiadas no sistema prisional capixaba.

As informações são da Sejus e indicam que, na Região Metropolitana da Grande Vitória, os atendimentos são feitos em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) e contemplam internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).

Leia também: “Marataízes por Elas” oferece serviços de saúde e prevenção no Outubro Rosa

Por outro lado, no interior, as ações contam com o apoio das prefeituras e atendem mulheres do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI), do Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL) e da ala feminina da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM).

Quase 90 mil novos casos de câncer por ano

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra anualmente mais de 73 mil novos casos de câncer de mama e cerca de 17 mil diagnósticos de câncer do colo do útero. Assim, o exame citopatológico, conhecido como Papanicolau, é fundamental para a detecção precoce e o tratamento eficaz da doença.

A gerente de Saúde do Sistema Penal da Sejus, Janaina Mendes, explicou que as ações vão além da oferta de exames.

“As palestras educativas estão sendo realizadas em todas as unidades femininas, com o apoio de instituições parceiras e profissionais de saúde especializados. Assim, nosso objetivo é conscientizar as internas sobre o autocuidado e a importância da prevenção, mesmo em um ambiente de privação de liberdade”, ressaltou.

Outras ações alusivas ao Outubro Rosa

Além dos atendimentos médicos, o projeto Outubro Rosa no sistema prisional inclui atividades educativas e rodas de conversa voltadas à saúde da mulher. Nesse sentido, reforça o compromisso da Sejus com o cuidado integral das pessoas privadas de liberdade.