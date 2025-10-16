Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado no Rio de Janeiro
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ex-BBB sentada na calçada em frente a um posto de combustível momentos após o crime.
A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira, 16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ex-BBB sentada na calçada em frente a um posto de combustível momentos após o crime.
Em recuperação de uma cirurgia no joelho, ela aparece nas gravações utilizando muletas. Gracyanne voltada da quadra da escola de samba União da Ilha do Governador quando teria sido surpreendida por homens armados.
Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência, registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que dará prosseguimento às investigações. Ainda de acordo com a corporação, “diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime”.
Até a publicação desta nota, Gracyanne não havia se manifestado publicamente sobre o ocorrido. O Estadão entrou em contato com a equipe da influenciadora, mas não teve retorno.
Estadao Conteudo
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui