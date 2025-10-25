Grave acidente entre motos deixa três jovens mortos em Cachoeiro

Um grave acidente envolvendo duas motos deixou três jovens mortos e uma ferida na noite desta sexta-feira (24), nas proximidades da faculdade Multivix, no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas fatais foram identificadas como Jhony Cerqueira Silva, Lucas Ferrari dos Santos e Kauan do Nascimento Santos.

Quando os militares chegaram ao local, ambulâncias do Samu, da Unimed, do Corpo de Bombeiros e uma ambulância particular já realizavam o socorro das vítimas. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia, mas Jhony, Lucas e Kauan não resistiram aos ferimentos e morreram. A única sobrevivente permanece internada no hospital.

Jhony conduzia a motocicleta Titan 160 azul, levando a moça na garupa, enquanto Kauan pilotava uma Fazer 250 vermelha, tendo Lucas como passageiro.

Ainda segundo relatos, as motocicletas trafegavam em sentidos opostos, sendo uma em direção à Multivix e outra sentido Itapemirim quando a Fazer vermelha teria invadido a contramão e colidido de frente com a Titan azul.

Três das vítimas, Jhony, Lucas e Kauan, estavam sem capacete no momento da colisão; apenas a jovem usava o equipamento de proteção. As motocicletas foram removidas do local, a Titan azul por uma seguradora particular e a Fazer vermelha por um guincho, devido a pendências de licenciamento.