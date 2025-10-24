Guarapari: mãe é presa por ameaçar e maltratar os próprios filhos

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (21), uma mulher acusada de maus-tratos e ameaças contra os próprios filhos, ambos menores de idade, no bairro Paturá, em Guarapari.

De acordo com as investigações, a mãe chegou a colocar fogo nas roupas das crianças em um ato de vingança contra o ex-companheiro.

O delegado Rafael Gobbi, responsável pelo caso, informou que a prisão foi possível após o pai das crianças entregar à polícia um pen drive contendo vídeos e áudios registrados pela própria suspeita. Nas gravações, a mulher aparece incendiando as roupas e materiais escolares dos filhos, além de proferir ameaças contra eles e contra o ex-companheiro.

“Quando efetuamos a prisão em flagrante, o pai trouxe uma série de provas que demonstravam a continuidade dos maus-tratos. Em um dos vídeos, ela ateia fogo nas vestes e nos objetos das crianças”, explicou o delegado.

Com base nas provas, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram até o endereço da mulher. Ela não estava em casa, mas foi localizada nas proximidades e presa em flagrante. “Constatamos que ela vinha praticando agressões e ameaças de forma contínua contra os filhos”, completou Gobbi.

A mulher foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari, onde confessou os crimes e foi autuada. Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), ela foi transferida nesta quarta-feira (22) para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.

As crianças foram retiradas da guarda da mãe e entregues a familiares indicados pelo Conselho Tutelar.