História das bordadeiras de Burarama chega às telas em curta capixaba

O Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, recebe nesta terça-feira (21), às 20h15, a pré-estreia do curta documental “Meninas Bordadeiras”, dirigido por Luiza Grillo Rabello.

Além disso, o público poderá apreciar parte dos bordados que aparecem na obra, conhecer algumas das bordadeiras retratadas e conferir o cartaz do documentário, confeccionado manualmente pelas próprias artistas do distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com 25 minutos de duração, o curta é uma produção da Farelo e Fogueira Filmes. O projeto foi viabilizado por meio do Edital nº 001/2023 de Apoio à Produção, Difusão e Fomento do Audiovisual, da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG) e apoio do Sesc Glória.

O filme

O documentário acompanha um grupo de mulheres e meninas do interior sul capixaba que se reúnem semanalmente para bordar. Em cada ponto e linha, as Meninas Bordadeiras de Burarama entrelaçam memórias, histórias e afetos, transformando o ato de bordar em uma forma de preservar a identidade e a cultura da comunidade.

As Bordadeiras

Formado por mulheres de 5 a 80 anos, o grupo reúne moradoras de Burarama e de comunidades vizinhas que, há duas décadas, fazem do bordado um elo entre gerações.

O projeto, iniciado em 1973, tornou-se símbolo de resistência e valorização do trabalho feminino. Um dos exemplos é Lúcia, que aprendeu a arte com sua mãe Anna e com Mariângela, nas primeiras oficinas que deram origem ao grupo.

Por meio de imagens das paisagens de Burarama, das bordadeiras em ação e de entrevistas emocionantes, o filme convida o espectador a desacelerar e contemplar a arte têxtil como expressão de memória e liberdade.

Sobre a diretora

A cineasta Luiza Grillo Rabello atua há 11 anos no audiovisual, com experiência como 1ª assistente de câmera, diretora de fotografia e montadora. “Meninas Bordadeiras” marca sua estreia na direção cinematográfica.

Também é responsável pelos videoclipes “Cena de Cinema” (Vitu e Luiza Dutra, 2025) e “Gemini”, além de ser fundadora da produtora Farelo Filmes.

Serviço

Pré-estreia do curta “Meninas Bordadeiras”

Data: terça-feira, 21 de outubro

Horário: 20h15

Local: Sesc Glória (salas 2 e 3) – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Classificação indicativa: 10 anos

Com informações da Secretaria da Cultura (Secult)