Homem é atropelado no Centro de Cachoeiro

Foto: Divulgação/Redes sociais

Um homem foi atropelado na manhã deste sábado (25) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades da Ponte de Ferro.

De acordo com as primeiras informações, a vítima atravessava a via quando foi atingida por uma moto. Com o impacto, o homem caiu na pista e precisou de atendimento médico no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia para avaliação médica.

O trânsito ficou parcialmente interditado até a conclusão do atendimento, mas foi liberado em seguida. As causas do atropelamento ainda serão apuradas.

