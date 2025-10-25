Homem é atropelado no Centro de Cachoeiro

Um homem foi atropelado na manhã deste sábado (25) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades da Ponte de Ferro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as primeiras informações, a vítima atravessava a via quando foi atingida por uma moto. Com o impacto, o homem caiu na pista e precisou de atendimento médico no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia para avaliação médica.

O trânsito ficou parcialmente interditado até a conclusão do atendimento, mas foi liberado em seguida. As causas do atropelamento ainda serão apuradas.