Homem é detido por ameaça e porte ilegal de arma em Irupi

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.