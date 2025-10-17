Segurança

Homem é detido por ameaça e porte ilegal de arma em Irupi

No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Polícia Civil

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), em Irupi, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Mafra. Ele é investigado por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido após denúncias de que o suspeito estaria utilizando a arma para intimidar familiares. No momento da ação, ele se encontrava em casa com a esposa e três filhos e se recusou a abrir a porta, o que obrigou os agentes a utilizarem a força para entrar na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba, onde prestou depoimento. Após pagar fiança de R$ 2 mil, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

IrupiPolícia Civil

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por