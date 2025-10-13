Homem é encontrado morto na varanda de casa em Iúna

Um homem de 67 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (12), em sua residência na localidade de São João do Príncipe, zona rural de Iúna, na região do Caparaó. O corpo foi localizado por moradores da região, na varanda da casa onde ele vivia sozinho.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 10h, após populares encontrarem o cadáver. No local, os policiais constataram que se tratava de um homem, já em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte teria ocorrido há alguns dias.

Segundo um parente da vítima, o idoso havia sofrido um infarto anteriormente, fazia uso de medicamentos e também consumia bebidas alcoólicas com frequência. Não havia sinais de arrombamento ou de violência no imóvel, e a hipótese inicial é de morte natural.

A perícia da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante foi acionada e, após avaliação, dispensou a presença de investigadores no local. Com autorização da família e da perícia, o corpo foi removido por uma funerária da região para os procedimentos cabíveis.