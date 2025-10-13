Homem é morto a facadas após briga em bar de Irupi

Um homem de 32 anos foi morto a facadas na madrugada de sábado (12), na zona rural de Irupi, na região do Caparaó. O crime aconteceu por volta de 01h30, em um bar, às margens da BR 262.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber informações de que havia um homem esfaqueado no local. Quando os policiais chegaram, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito.

Testemunhas contaram à PM que a vítima havia se envolvido em uma briga com cerca de quatro homens. Após o conflito, a vítima entrou em seu carro, um VW Fox, e saiu do local. Durante a fuga, colidiu contra uma motocicleta Honda Twister amarela e realizou manobras perigosas pela via, sendo seguido pelos agressores que ocupavam uma motocicleta vermelha e um VW Gol branco.

Ao chegar em casa, o homem foi surpreendido pelos suspeitos que o seguiam. Ele desceu do veículo e acabou atacado com facadas na região do tórax.

O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da região. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.