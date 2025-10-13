Homem é morto a facadas após briga por comida em Vargem Alta

Um homem foi morto a facadas, na noite do último sábado (11), após uma discussão em uma residência na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta. A vítima, identificada apenas pelo apelido de “Paulinho”, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher relatou que Paulinho era seu amigo e costumava frequentar sua casa para se alimentar. Na noite do crime, ele chegou dizendo que estava com fome e pediu para preparar comida. Pouco tempo depois, chegaram o irmão e o primo dela, ambos sob efeito de álcool e drogas, pedindo jantar.

Ainda segundo o relato, uma discussão começou entre Paulinho e os dois homens, que acabaram indo para a rua para “resolver” na briga. A mulher, ainda segundo a PM, contou que não presenciou o confronto, mas ao sair de casa encontrou Paulinho caído no chão, com muito sangue ao redor. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem para o pronto-socorro de Vargem Alta. No entanto, Paulinho deu entrada sem vida.

Os suspeitos fugiram logo após o crime em uma motocicleta furtada de um parente, tentando escapar do flagrante. No entanto, ambos foram localizados pela Polícia Militar e levados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.