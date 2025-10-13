Homem é preso após tentar matar tio da esposa a facadas em Guaçuí

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12), acusado de tentar matar o tio de sua esposa a facadas, na localidade de Fazenda Santa Cruz (Três Contos), zona rural do distrito de São Domingos, em Guaçuí.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, o suspeito confessou ter atacado a vítima, de 47 anos, após uma discussão. Ele teria se irritado ao ser orientado a deixar a propriedade e desferiu vários golpes com duas facas, atingindo as costas do homem.

A vítima contou aos militares que o agressor foi até o local para tentar conversar com a esposa, com quem enfrentava problemas de relacionamento. No entanto, ao ser convidado a se retirar, reagiu com violência.

Diante da gravidade dos ferimentos, os policiais prestaram socorro imediato e levaram a vítima ao pronto-socorro. As duas facas utilizadas no crime foram apreendidas. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Alegre, onde permanece à disposição da Justiça.