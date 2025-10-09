Homem é preso por manter relacionamento com menina de 11 anos em Apiacá
Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar em Apiacá após ser acusado de estuprar uma menina de 11 anos.
A mãe da vítima procurou a PM e informou que sua filha teria sido estuprada na última quarta-feira (8). Ela contou que sua filha mais velha foi quem a avisou do abuso.
Conforme o relato, o namorado de uma das irmãs da vítima teria chegado na residência e encontrou a menina sem as roupas íntimas e o suspeito fugindo.
O conselho tutelar foi até a casa e durante uma conversa com a vítima, ela relatou que se encontrava com o suspeito a cerca de um mês e que em todas às vezes eles praticavam o ato sexual.
Após ouvir a vítima, os policiais encontraram o suspeito em um mercado. Ele contou que parou na residência para pedir um copo de água. Entretanto foi convidado pela menor a entrar e nesse momento a mesma teria tentado o beijar diversas vezes, inclusive passou a mão no órgão genital do suspeito.
Ele contou ainda aos policiais que é dependente químico e PCD, sendo assistido pela APAE do município. Ele contou ainda que anda pelas ruas usando uma farda e se apresenta como policial, contudo não apresentou nenhum laudo, apenas o crachá da APAE.
O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
