Homem é preso por tráfico de drogas durante operação em Afonso Cláudio

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Afonso Cláudio, realizada na manhã de sexta-feira (24), no município.

A ação, coordenada pelo delegado Guilherme Ebehard, teve o apoio da Força Tática e da equipe K9 do 11º Batalhão, além de agentes do serviço reservado. O cumprimento do mandado de busca e apreensão aconteceu em uma residência localizada na Rua Carlos Stabenow, no Centro.

Durante a abordagem, o suspeito foi localizado na garagem do imóvel. Com ele, os policiais encontraram um papelote de cocaína e um cigarro contendo substância semelhante a maconha e crack.

Com o auxílio do cão farejador Black, as buscas continuaram no interior da residência. Os militares localizaram outra porção de cocaína em um dos quartos e uma sacola com cerca de 238 gramas da droga, escondida em um galinheiro nos fundos da casa. Também foram apreendidos R$ 162 em espécie e dois aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía passagem por tráfico de drogas, registrada em 2018, e vinha sendo alvo de denúncias anônimas por envolvimento com o tráfico e possível posse de armas de fogo.

Moradores da região relataram grande movimentação de usuários nas proximidades da residência, reforçando as suspeitas da polícia. O detido foi levado para a Delegacia de Afonso Cláudio, onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.