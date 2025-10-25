Homem é preso por tráfico de drogas durante operação em Afonso Cláudio
Moradores da região relataram grande movimentação de usuários nas proximidades da residência, reforçando as suspeitas da polícia.
Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Afonso Cláudio, realizada na manhã de sexta-feira (24), no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação, coordenada pelo delegado Guilherme Ebehard, teve o apoio da Força Tática e da equipe K9 do 11º Batalhão, além de agentes do serviço reservado. O cumprimento do mandado de busca e apreensão aconteceu em uma residência localizada na Rua Carlos Stabenow, no Centro.
Durante a abordagem, o suspeito foi localizado na garagem do imóvel. Com ele, os policiais encontraram um papelote de cocaína e um cigarro contendo substância semelhante a maconha e crack.
Com o auxílio do cão farejador Black, as buscas continuaram no interior da residência. Os militares localizaram outra porção de cocaína em um dos quartos e uma sacola com cerca de 238 gramas da droga, escondida em um galinheiro nos fundos da casa. Também foram apreendidos R$ 162 em espécie e dois aparelhos celulares.
Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía passagem por tráfico de drogas, registrada em 2018, e vinha sendo alvo de denúncias anônimas por envolvimento com o tráfico e possível posse de armas de fogo.
Moradores da região relataram grande movimentação de usuários nas proximidades da residência, reforçando as suspeitas da polícia. O detido foi levado para a Delegacia de Afonso Cláudio, onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.