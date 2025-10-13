Homem é preso suspeito de estuprar e agredir adolescente no ES

Um homem de 49 anos foi preso nesta segunda-feira (13) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Ele é investigado pelos crimes de estupro, ameaça e lesão corporal contra uma adolescente de 15 anos.

A investigação teve início após a mãe da vítima procurar a DPCA para denunciar que a filha havia sido abusada sexualmente, agredida e ameaçada de morte por um conhecido da família. Com base nas provas coletadas durante o inquérito, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

Na manhã desta segunda-feira, os agentes localizaram o homem em Vila Velha e cumpriram o mandado de prisão. Ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Por determinação legal e para preservar a identidade da vítima, o nome do suspeito e o bairro onde o crime ocorreu não foram divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).