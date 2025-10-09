Homem morre atingido por eucalipto em Irupi

Um homem de 44 anos morreu após ser atingido por um eucalipto na localidade de Santa Rosa, zona rural de Irupi, na tarde de terça-feira (8), na região do Caparaó. O acidente ocorreu por volta das 17h40, enquanto a vítima realizava o corte de árvores na propriedade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi identificado como Romildo Noia de Oliveira, que realizava o serviço no momento em que uma das árvores caiu sobre ele. Populares que presenciaram o acidente tentaram prestar socorro e cortaram a árvore que havia o atingido, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Quando as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, o óbito já havia sido constatado. O Corpo de Bombeiros isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.