Cidades

Igreja oferece serviços gratuitos à população de Cachoeiro

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Freepik

A Igreja Hebrom vai promover, no dia 25 de outubro, a segunda edição do “Dia da Amizade”, uma grande ação social voltada ao atendimento gratuito da comunidade de Cachoeiro de Itapemirim. O evento é organizado pelo Ministério de Missões Urbanas e tem como objetivo oferecer acolhimento, orientação e serviços essenciais em diversas áreas.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2023, a iniciativa deste ano promete ampliar o alcance e beneficiar um número ainda maior de pessoas. As dependências da Igreja serão adaptadas para receber diferentes frentes de atendimento, com o apoio de profissionais voluntários e instituições parceiras.

Durante o evento, o público poderá ter acesso a atendimentos nas áreas de saúde, odontologia, psicologia, estética, finanças, jurídico, cartório, emissão de documentos, empregabilidade e recreação infantil, entre outros serviços.

A Igreja Hebrom reforça que o “Dia da Amizade” é uma oportunidade de união entre a fé e a solidariedade, mobilizando a comunidade para transformar vidas por meio do cuidado e da empatia. Empresas e profissionais interessados em colaborar como parceiros ou patrocinadores podem entrar em contato com a organização para contribuir com a ação.

Com o apoio das lideranças da Igreja e de instituições locais, o evento reafirma o compromisso da Hebrom em promover o bem-estar social e fortalecer os laços de amizade e solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

Ação SocialCachoeiro de ItapemirimIgrejas

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por