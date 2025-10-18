Igreja oferece serviços gratuitos à população de Cachoeiro

A Igreja Hebrom vai promover, no dia 25 de outubro, a segunda edição do “Dia da Amizade”, uma grande ação social voltada ao atendimento gratuito da comunidade de Cachoeiro de Itapemirim. O evento é organizado pelo Ministério de Missões Urbanas e tem como objetivo oferecer acolhimento, orientação e serviços essenciais em diversas áreas.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2023, a iniciativa deste ano promete ampliar o alcance e beneficiar um número ainda maior de pessoas. As dependências da Igreja serão adaptadas para receber diferentes frentes de atendimento, com o apoio de profissionais voluntários e instituições parceiras.

Durante o evento, o público poderá ter acesso a atendimentos nas áreas de saúde, odontologia, psicologia, estética, finanças, jurídico, cartório, emissão de documentos, empregabilidade e recreação infantil, entre outros serviços.

A Igreja Hebrom reforça que o “Dia da Amizade” é uma oportunidade de união entre a fé e a solidariedade, mobilizando a comunidade para transformar vidas por meio do cuidado e da empatia. Empresas e profissionais interessados em colaborar como parceiros ou patrocinadores podem entrar em contato com a organização para contribuir com a ação.

Com o apoio das lideranças da Igreja e de instituições locais, o evento reafirma o compromisso da Hebrom em promover o bem-estar social e fortalecer os laços de amizade e solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim.