Incêndio destrói parte da mansão de Vini Jr

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução | Internet

Um incêndio atingiu a mansão do jogador Vinicius Junior, atacante brasileiro do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado devido a uma falha no sistema elétrico, destruindo completamente a sauna do imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, controlaram as chamas e realizaram a ventilação dos cômodos afetados pela fumaça.

