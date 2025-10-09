Incêndio destrói parte da mansão de Vini Jr

Um incêndio atingiu a mansão do jogador Vinicius Junior, atacante brasileiro do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado devido a uma falha no sistema elétrico, destruindo completamente a sauna do imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, controlaram as chamas e realizaram a ventilação dos cômodos afetados pela fumaça.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.