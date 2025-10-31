Inscrições abertas para curso gratuito de operador de escavadeira em Apiacá

A Prefeitura de Apiacá, em parceria com o Senar e a Faes, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Operador de Escavadeira Hidráulica. Logo, as aulas serão realizadas entre os dias 6 e 8 de novembro, com foco na construção de caixas secas e adequação de estradas vicinais.

Assim, os interessados podem se inscrever até o início do curso, das 8h30 às 16h, na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada no prédio do Almoxarifado (Rua Jader Pinto).

A formação tem como objetivo qualificar trabalhadores do município, ampliando as oportunidades de capacitação técnica e profissional no setor rural.

Assim, o curso oferece aulas práticas e teóricas voltadas ao uso seguro e eficiente de equipamentos pesados utilizados na infraestrutura e manutenção de estradas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99843-2614 (WhatsApp).