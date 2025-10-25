Jovem 22 anos morre após carro capotar em Anchieta
Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionadas após moradores notarem o carro acidentado.
Um jovem identificado como Ronny Seraphim Peixoto morreu após o carro que dirigia capotar e sair da pista na noite de sexta-feira (24), na Rodovia do Sol, próximo ao Trevo de Ubu, em Anchieta.
De acordo com informações da Guarda Municipal, o veículo saiu da pista e parou em meio à vegetação ao lado da estrada. O local é de difícil visualização, e por isso o carro e o corpo do jovem só foram encontrados na manhã deste sábado (25).
Ronny estava sozinho no veículo no momento do acidente. Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionadas após moradores notarem o carro acidentado. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Guarapari.