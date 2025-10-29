Jucy anuncia contratação em massa em Cachoeiro, Piúma e Marataízes

O Supermercado Jucy anunciou um processo de contratação em massa para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma e Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A rede está ampliando seu quadro de colaboradores e oferece diversas oportunidades em diferentes setores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o anúncio, há vagas para Auxiliar de Açougue, Açougueiro, Repositor, Auxiliar de Limpeza, Embalador, Conferente, Auxiliar de Loja e Operador de Caixa.

Além de salário compatível com a função, a empresa oferece vale-transporte, plano odontológico e de saúde, convênio de compras, seguro de vida, além de premiações por desempenho e oportunidades de crescimento profissional.

O Supermercado Jucy reforça seu compromisso com o desenvolvimento local, gerando emprego e renda nas cidades onde atua.