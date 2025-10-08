K9 Alga apreende mais de 150 pedras de crack em Guaçuí

A equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (8), uma grande quantidade de drogas em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, a operação contou com o apoio da K9 Alga, cadela farejadora da corporação. Durante as buscas, Alga indicou um ponto específico em um terreno, onde os policiais localizaram uma sacola enterrada.

Dentro da sacola, foram encontradas 151 pedras de substância análoga ao crack, devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí para os procedimentos cabíveis.