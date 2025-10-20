Leandro Fidelis garante prêmio internacional inédito à Conexão Safra

O jornalista Leandro Fidelis garantiu um prêmio internacional inédito para a “Conexão Safra”. Ele ficou em 2º lugar na categoria “Cultura Rural” do Prêmio “IFAJ Star Prize 2025”, promovido pela Federação Internacional de Jornalistas Agropecuários (IFAJ). O anúncio ocorreu ontem (18) durante o Congresso Mundial da entidade, em Nairóbi (Quênia).

A reportagem premiada, “A revolução verde capixaba”, foi capa da edição 58 (junho de 2024) e aborda a transformação que agricultores familiares de municípios do norte e noroeste do Espírito Santo vem passando por meio da agroecologia e da produção de orgânicos.

Fidelis e outro jornalista filiado à Rede Agrojor de Jornalistas Agro, Ariosto Mesquita (Revista DBO), 2º colocado na categoria “Impresso”, são os primeiros brasileiros a serem reconhecidos pela premiação, uma das principais internacionais dedicadas à excelência no jornalismo do setor agroalimentar. O Star Prize reconhece reportagens que contribuem para a cobertura qualificada e global do campo. O prêmio é considerado uma vitrine internacional para o jornalismo agropecuário de qualidade.