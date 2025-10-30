Lenda do rock, Springsteen, ganha filme biográfico; veja onde assistir
A trama segue a jornada criativa do compositor Bruce Springsteen em torno da criação de seu sexto álbum de estúdio, o aclamado Nebraska de 1982.
Chegou aos cinemas a cinebiografia musical "Springsteen: Salve-me do Desconhecido". O filme contará a história de uma das lendas do rock americano. Nesse sentido, a trama segue a jornada criativa do compositor Bruce Springsteen em torno da criação de seu sexto álbum de estúdio, o aclamado Nebraska de 1982.
Assim, de acordo com sinopse do AdoroCinema considerada uma das obras mais sinceras e pessoais de Springsteen, Nebraska foi gravado em um gravador cassete de 4 faixas no quarto da casa do artista em Nova Jersey.
Dessa forma, é durante o processo de concepção e produção do álbum que Springsteen luta entre as pressões do sucesso e os fantasmas do seu passado.
Isso porque, na época, o jovem cantor e compositor vivia o auge do estrelato global e Nebraska se tornou um ponto de virada fundamental em sua carreira, porque é considerado um dos álbuns mais crus e reflexivos do artista.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Entre Penas e Bicadas (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$12,00
Tron: Ares (2D)
- Sábado e domingo – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Casa Mágica de Gabby (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Chainsaw Man – O Arco Da Reze (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Springsteen: Salve-me do Desconhecido (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Como Treinar Seu Dragão (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$12,00
Se Não Fosse Você (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Terror em Shelby Oaks (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Sala 04
Mauricio de Sousa – O Filme (2D)
- Todos os dias – 18h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
- Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 14h30 | 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Telefone Preto 2 (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Como Treinar Seu Dragão 2D
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$ 12,00
Chainsaw Man – O Arco Da Reze (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
O Telefone Preto 2 (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Entre Penas e Bicadas (2D)
- Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$ 12,00
A Noiva-Cadáver (2D) | ESPECIAL 20 ANOS
- Todos os dias – 19h15 (DUBLADO)
Se não fosse você (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
A Casa Mágica da Gabby (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Tubarão (3D) | ESPECIAL 50 ANOS
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Terror em Shelby Oaks (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)