Lenda do rock, Springsteen, ganha filme biográfico; veja onde assistir

Chegou aos cinemas a cinebiografia musical “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”. O filme contará a história de uma das lendas do rock americano. Nesse sentido, a trama segue a jornada criativa do compositor Bruce Springsteen em torno da criação de seu sexto álbum de estúdio, o aclamado Nebraska de 1982.

Assim, de acordo com sinopse do AdoroCinema considerada uma das obras mais sinceras e pessoais de Springsteen, Nebraska foi gravado em um gravador cassete de 4 faixas no quarto da casa do artista em Nova Jersey.

Dessa forma, é durante o processo de concepção e produção do álbum que Springsteen luta entre as pressões do sucesso e os fantasmas do seu passado.

Isso porque, na época, o jovem cantor e compositor vivia o auge do estrelato global e Nebraska se tornou um ponto de virada fundamental em sua carreira, porque é considerado um dos álbuns mais crus e reflexivos do artista.

