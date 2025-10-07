Menina de 6 anos é hospitalizada após suspeita de abuso sexual em Cachoeiro
Uma menina de seis anos precisou de atendimento médico na noite desta segunda-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim, após suspeita de abuso sexual. O caso foi registrado depois que a mãe procurou o Hospital Infantil da cidade relatando que a filha apresentava dores e sangramento nas partes íntimas.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe médica acionou os militares após ouvir o relato da mãe. Segundo ela, a babá da criança teria pedido ao namorado que buscasse a menina na escola. Mais tarde, ao chegar em casa, a mulher teria percebido os sinais de ferimento na criança e procurado atendimento.
Ainda conforme a polícia, a mãe não soube informar o contato da babá, nem do homem citado, tampouco o nome completo da mulher. O Conselho Tutelar foi acionado e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do ocorrido.
Por envolver uma vítima menor de idade, demais informações não serão divulgadas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para preservar a identidade e a integridade da criança.
