Segurança

Motociclista fica ferido em colisão com carro em Cachoeiro

De acordo com informações, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município.

Foto: Leitor/Aqui Notícias

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (24) após um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro, na rua Raul Nassar, no bairro Waldir Furtado Amorim, conhecido como BNH de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por