Motociclista fica ferido em colisão com carro em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (24) após um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro, na rua Raul Nassar, no bairro Waldir Furtado Amorim, conhecido como BNH de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.