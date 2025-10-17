Segurança

Motociclista sofre grave acidente em Piúma e é resgatado de helicóptero 

Com o impacto, o homem foi arremessado violentamente ao chão. Apesar de estar usando capacete, sofreu fraturas no crânio e na perna esquerda.

Foto: Notaer

Um motociclista ferido em um acidente de trânsito em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi socorrido por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na tarde desta quinta-feira (16). O resgate foi feito por meio de uma remoção aeromédica devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com as informações iniciais, o motociclista seguia pela via quando o veículo à sua frente realizou uma parada repentina. Ao tentar desviar, ele acabou colidindo de frente com outro carro que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o homem foi arremessado violentamente ao chão. Apesar de estar usando capacete, sofreu fraturas no crânio e na perna esquerda.

Diante da gravidade do caso, o Notaer foi acionado para fazer o transporte de urgência até Vitória. A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, referência em atendimento traumatológico no Espírito Santo.

