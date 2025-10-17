Mulher dá à luz dentro de carro e é socorrida por bombeiros no ES

Um casal viveu momentos de emoção na manhã desta quarta-feira (15) ao chegar de forma inesperada à sede do Corpo de Bombeiros Militar de São Mateus. Por volta das 8h, o motorista estacionou o carro em frente ao quartel pedindo ajuda: a esposa havia acabado de dar à luz dentro do veículo.

De imediato, os bombeiros iniciaram o atendimento, acolhendo o recém-nascido e prestando os primeiros cuidados à mãe. Entre a correria e a surpresa, o som do choro do bebê transformou o momento em uma cena de alívio e alegria, comovendo todos os presentes.

Após estabilizarem a mãe e o filho, a equipe de resgate os encaminhou ao Hospital Maternidade, onde receberam atendimento especializado e permaneceram em observação.

A atuação rápida e sensível dos bombeiros reforça o papel essencial da corporação em situações que vão além do socorro emergencial, envolvendo também gestos de humanidade e celebração da vida.