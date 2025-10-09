Mulher é detida por cultivar pés de maconha dentro de casa em Vargem Alta

Durante patrulhamento na localidade de Pedra Branca, policiais militares apreenderam três pés de maconha cultivados nos fundos de uma residência, em Vargem Alta. A ação ocorreu nesta quarta-feira (8) após denúncias anônimas que indicavam o cultivo da planta. Uma mulher de 36 anos foi detida.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram até o endereço indicado e encontraram a mulher na casa. Questionada sobre a presença de materiais ilícitos, ela negou, mas autorizou a entrada dos militares no imóvel. Durante a varredura no quintal, os policiais localizaram vasos contendo três pés de maconha em crescimento, sendo dois com aproximadamente 50 centímetros e um menor, com cerca de 10 centímetros, além de dois caules já cortados.

A moradora foi informada sobre o caráter ilegal do cultivo e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer à Justiça quando intimada. As plantas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia de plantão para os procedimentos legais.