Mulher fere marido com golpe de faca durante discussão em Iúna

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado durante uma briga com a esposa, na tarde da última sexta-feira (11), em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu por volta das 16h50, no bairro Quilombo.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram a equipe ao perceberem o desentendimento entre o casal. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem caído em uma escada e com intenso sangramento. O Samu foi chamado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Iúna, sendo posteriormente transferida para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, devido à gravidade dos ferimentos.

A mulher, identificada, de 37 anos, relatou aos militares que o casal havia discutido e trocado agressões físicas. Segundo ela, o golpe de faca no pescoço do marido foi desferido em legítima defesa.

Após receber atendimento médico, a mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante para as devidas providências. A faca utilizada no crime não foi localizada. O caso será investigado com base na Lei Maria da Penha.

A reportagem tentou obter informações sobre o estado de saúde da vítima, porém, até o momento, não houve atualização.