Mulher mata marido após ser agredida em Anchieta; filho de 5 anos presenciou o crime

Um homem foi morto pela esposa na noite desta terça-feira (7), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Ítalo Santos da Hora. O crime ocorreu dentro da residência do casal, na frente do filho de apenas 5 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher contou que agiu em legítima defesa após ser agredida por Ítalo. Segundo o relato, os dois estavam separados, mas o homem teria ido até o local para tentar reatar o relacionamento.

Durante uma discussão, Ítalo teria tomado o celular das mãos dela, arremessado o aparelho contra a parede e jogado um copo de vidro em sua direção. Na sequência, ainda conforme o depoimento, ele a teria estrangulado.

Nesse momento, a mulher afirmou ter pegado uma faca e golpeado o companheiro no peito. Em seguida, correu para o quarto e se trancou. Minutos depois, ao perceber que Ítalo não foi atrás dela, saiu do cômodo e encontrou o homem já sem vida.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher foi levada para a Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento e foi presa em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil.