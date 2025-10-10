Mulher morre em colisão entre carro e moto na ES 164 em Vargem Alta

Uma mulher identificada como Valéria Diogo Rodrigues morreu em um grave acidente nesta quarta-feira (9) na ES 164, em Vargem Alta, na localidade de São João, próximo ao Trevo de Jaciguá. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 150 quando se envolveu em uma colisão com dois carros.

De acordo com a Polícia Militar, os motoristas dos veículos relataram que a motociclista teria invadido a contramão em uma curva. A moto bateu na lateral de um Fiat Palio Weekend Adventure e, em seguida, colidiu de frente com um Chevrolet Onix.

Valéria morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Já os motoristas foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.