Mulher morre em colisão entre carro e moto na ES 164 em Vargem Alta
A moto bateu na lateral de um Fiat Palio Weekend Adventure e, em seguida, colidiu de frente com um Chevrolet Onix.
Uma mulher identificada como Valéria Diogo Rodrigues morreu em um grave acidente nesta quarta-feira (9) na ES 164, em Vargem Alta, na localidade de São João, próximo ao Trevo de Jaciguá. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 150 quando se envolveu em uma colisão com dois carros.
De acordo com a Polícia Militar, os motoristas dos veículos relataram que a motociclista teria invadido a contramão em uma curva. A moto bateu na lateral de um Fiat Palio Weekend Adventure e, em seguida, colidiu de frente com um Chevrolet Onix.
Valéria morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Já os motoristas foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
