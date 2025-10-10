Segurança

Mulher morre em colisão entre carro e moto na ES 164 em Vargem Alta

A moto bateu na lateral de um Fiat Palio Weekend Adventure e, em seguida, colidiu de frente com um Chevrolet Onix.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher identificada como Valéria Diogo Rodrigues morreu em um grave acidente nesta quarta-feira (9) na ES 164, em Vargem Alta, na localidade de São João, próximo ao Trevo de Jaciguá. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 150 quando se envolveu em uma colisão com dois carros.

De acordo com a Polícia Militar, os motoristas dos veículos relataram que a motociclista teria invadido a contramão em uma curva. A moto bateu na lateral de um Fiat Palio Weekend Adventure e, em seguida, colidiu de frente com um Chevrolet Onix.

Valéria morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Já os motoristas foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

AcidentePolícia MilitarVargem Alta

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por