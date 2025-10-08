Notaer apoia bombeiros em combate a incêndio em Conceição do Castelo

Na manhã desta quarta-feira (8), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio florestal em Conceição do Castelo, na região serrana do Estado.

As chamas atingem uma área de difícil acesso no Vale do Emboque, localizada na encosta de um paredão de pedra coberto por vegetação nativa. Por conta do terreno íngreme, as equipes da Defesa Civil Estadual, municipal e do Corpo de Bombeiros não conseguiram chegar ao local por terra, tornando indispensável o apoio aéreo.

Ainda não há informações sobre a extensão da área afetada, o número de profissionais mobilizados e as causas do incêndio. O Notaer segue em operação para auxiliar na contenção das chamas e evitar que o fogo se espalhe para outras áreas.