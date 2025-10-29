Oportunidade: cursos gratuitos de turismo em cidade do ES

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes voltados ao setor turístico. A iniciativa integra o Programa de Qualificação do Turismo e reforça o compromisso do município, reconhecido como Destino Turístico Inteligente, com a valorização da mão de obra local.

A formação é gratuita e aberta à comunidade. São oferecidos três cursos: Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem, Formação de Barista: Preparo e Serviço de Café e Bem Receber o Turista. Cada turma dispõe de 25 vagas, e as inscrições devem ser realizadas diretamente com a Secretaria Municipal de Turismo pelo telefone (27) 3149-7335.

O secretário de Turismo, Lucas Fraga, destacou que os cursos ampliam as oportunidades para quem já atua ou deseja ingressar na área. Segundo ele, a proposta busca fortalecer o atendimento e a hospitalidade, diferenciais fundamentais para o crescimento do turismo local.

“Uma cidade boa para o morador também é boa para o turista. Com essa iniciativa, queremos aprimorar o acolhimento e profissionalizar os serviços ligados ao turismo, oferecendo mais qualidade e novas chances de trabalho”, afirmou o secretário.

Formações

As aulas serão realizadas em diferentes locais do município. O curso Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem acontece de 3 a 14 de novembro, das 13h às 18h, na Loja Pinter Material de Construção, em Ponta da Fruta.

Já o curso Formação de Barista será ministrado de 2 a 11 de novembro, das 8h às 11h, no Prainha Café, na Prainha. Por fim, o curso Bem Receber o Turista ocorre de 24 a 28 de novembro, das 14h às 18h, novamente na Loja Pinter Material de Construção, em Ponta da Fruta.