Piúma abre inscrições para Oficina de Canto gratuita

A Prefeitura de Piúma abriu as inscrições para a Oficina de Canto, que será voltada a jovens a partir de 15 anos e adultos. As inscrições estão abertas até o dia 29 de outubro, e podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, localizada na Avenida Felicindo Lopes, bairro Acaica, das 9h às 17h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa faz parte do programa “Piúma Aqui Tem Cultura”, que busca incentivar a formação artística e ampliar o acesso da população às atividades culturais do município.

Leia também: Piúma: história de criança inspira empresários a transformar sonhos em realidade

Porém, as vagas são limitadas e a participação é gratuita. Assim, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a democratização da cultura e o desenvolvimento de novos talentos locais.

Como participar

Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar cópias do RG e do comprovante de residência. Contudo, no caso de menores de idade, é necessário levar também o RG e CPF do responsável legal.

A oficina promete ser uma oportunidade de aprendizado e expressão artística, incentivando a música como instrumento de convivência e valorização cultural em Piúma.