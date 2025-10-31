Pizzaria em Cachoeiro abre vagas para diferentes cargos

A pizzaria Pizza à Lenha, localizada na Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas abertas para garçom, caixa, gerente e pizzaiolo. A empresa busca profissionais com experiência nas funções para integrar a equipe.

Os contratados terão uma folga semanal e um domingo de descanso por mês. O horário de trabalho é das 16h às 23h30.

Os interessados devem enviar uma mensagem para o WhatsApp (28) 99905-3992 e encaminhar o currículo para participar do processo seletivo.