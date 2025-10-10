PM apreende armas de gel e dispersa grupo após confusão em Guaçuí

A Polícia Militar dispersou, na noite desta quinta-feira (9), um grupo de cerca de 200 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, que utilizavam armas de gel nas ruas de Guaçuí na região do Caparaó.

A confusão aconteceu nas proximidades de escolas e hospitais, onde os participantes faziam disparos contra veículos, pedestres e residências, além de bloquear parte da rua.

Segundo a Polícia Militar, durante a ação, os policiais foram hostilizados com pedras, pedaços de madeira e projéteis de gel, o que causou danos a uma viatura. Para conter a desordem, foi necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, sem registro de feridos.

Com o reforço policial, seis pessoas foram detidas, entre elas um homem com mandado de prisão em aberto por furto. Um dos suspeitos portava um simulacro de arma de fogo real, aumentando o risco da ocorrência. Ao todo, foram apreendidas sete armas de gel, diversas esferas plásticas e uma balaclava. O material e os detidos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

A PM reforça que o uso dessas armas é proibido por lei, conforme o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) e o Decreto Federal nº 11.615/2023, que classificam os equipamentos como simulacros de armas de fogo. A corporação alerta pais e responsáveis para os riscos do uso desses objetos e reafirma seu compromisso com a ordem e a segurança pública.