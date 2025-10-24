PM apreende drogas e detém traficantes em Afonso Cláudio

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de diversas porções de drogas e na detenção de quatro homens, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio. A ação aconteceu após denúncias anônimas apontarem a prática de tráfico de entorpecentes nas proximidades de um bar, local já alvo de outras prisões e apreensões anteriores.

Por volta das 16h, durante patrulhamento pela rua Ercílio Sebastião Alves, a equipe abordou inicialmente três homens que se dispersaram ao notar a presença da viatura, mas nada ilícito foi encontrado naquele momento. Pouco tempo depois, novas denúncias indicaram que pessoas estavam vendendo drogas em frente ao bar, o que levou os policiais a retornarem ao local.

Ao chegarem, os militares flagraram quatro suspeitos, que tentaram fugir e lançaram sacolas em direções diferentes. Após as abordagens, foram encontradas pequenas quantidades de crack e cocaína, além de R$ 312 em dinheiro e um celular. O cão farejador Black foi acionado e localizou, próximo ao local da fuga, 62 porções de cocaína em uma das sacolas e 44 pinos de crack em outra.

Durante as buscas, o animal ainda indicou outro ponto, sob um tanque velho, onde foram encontradas duas pedras grandes de crack, pesando cerca de 25 gramas cada. Próximo a um veículo, foram localizados mais 10 pinos de crack, todos prontos para comercialização.

No total, a ocorrência resultou na apreensão de 64 pinos de cocaína, 69 papelotes da mesma droga, quatro pedras de crack, duas pedras grandes de aproximadamente 25 gramas, R$ 312 em espécie e um celular.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Afonso Cláudio sem lesões aparentes. Segundo a Polícia Militar, o grupo é frequentemente visto atuando na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas.