PM apreende ecstasy, maconha e loló durante operação em Iúna

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação da Força Tática, realizada no último sábado (18), no bairro Quilombo, em Iúna.

Segundo a PM, a ação foi resultado de um trabalho de monitoramento e denúncias anônimas que indicavam a ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma residência da região. Durante a vigilância, os militares flagraram uma transação de drogas, o que levou à abordagem dos envolvidos.

Na casa investigada, os policiais encontraram uma barra de maconha, cinco pedaços menores da droga, 33 comprimidos de ecstasy, 14 frascos de loló, duas balanças de precisão, material para embalo e dinheiro em espécie.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, junto com os suspeitos, à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.